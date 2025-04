BARCELONA 19 abr. (EUROPA PRESS) -

El telèfon 061 s'ha avariat a Catalunya aquest dissabte al matí però es pot trucar al 112 "en cas d'emergència".

Per a consultes no urgents es demana a la ciutadania que truqui "passades unes hores", informa el sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un missatge a X recollit per Europa Press.

Malgrat aquesta incidència del 061 amb la connexió a internet i de telefonia, sí que es pot contactar per xat o correu electrònic.