Actualitzat 20/05/2026 18:22

El Teatret del Serrallo acollirà 3 concerts en una nova edició del Voramar

Cartell del festival Voramar 2026
PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 20 maig (EUROPA PRESS) -

La terrassa del Teatret del Serrallo del Port de Tarragona acollirà una nova edició del festival Voramar, que comptarà amb 3 concerts de petit format els divendres del 29 de maig i 12 i 19 de juny, explica l'enclavament en un comunicat aquest dimecres.

El festival començarà amb el concert de la banda lleidatana BRU divendres vinent a les 21 hores; dues setmanes després, serà el torn del grup de jazz, soul i pop Naiainaya's Duo, i el següent divendres pujarà a l'escenari el cantautor Ernest Crusats.

El Voramar destaca per la seva proposta íntima i la seva aposta pels intèrprets emergents del panorama musical català, en un entorn únic amb vista al carrer Trafalgar i el port, i cada sessió acabarà amb un tast de vi ofert per De Muller.

