El Teatre Tívoli de Barcelona acollirà 'El fantasma de la ópera' amb Daniel Diges i Ana San Martín

BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
El Teatre Tívoli de Barcelona acollirà a partir del 23 de setembre el musical d'Andrew Lloyd Webber 'El fantasma de la ópera', amb Daniel Diges i Ana San Martín en els seus papers protagonistes, informa aquest dijous el teatre en un comunicat.
Dirigit per Federico Bellone i musicalment per Julio Awad, aquesta versió del musical que es podrà veure a Barcelona fins a l'1 de febrer "manté l'esperit de l'original", estrenat al West End de Londres el 1986 i a Broadway el 1988.
Daniel Diges interpretarà a Erik, el misteriós i turmentat fantasma, Ana San Martín a Christine Daaé, la jove soprano enamorada del vescomte Raoul Chagny, a qui donarà vida Guido Balzaretti.