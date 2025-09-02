El Teatre Texas de Barcelona estrenarà una adaptació de 'Permagel' d'Eva Baltasar

Recupera 'El mestre i el mar' i 'El principi d'Arquimedes'
BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -
El Teatre Texas de Barcelona estrenarà una adaptació de la novel·la Eva Baltasar 'Permagel', amb direcció de Victoria Szpunberg i protagonitzada per Maria Rodríguez Soto, a la temporada 2025-2026.
L'adaptació de la novel·la de Baltasar, que es veurà en el teatre a partir del 8 d'abril i que ha estat coproduïda per Dagoll Dagom i Barc, aborda amb humor negre i intel·ligència temes com el desig lèsbic, la masturbació, el suïcidi i la maternitat i ha comptat amb l'escriptor Albert Pijuan en l'adaptació, informa aquest dimarts el teatre en un comunicat.
El primer muntatge d'estrena de la temporada serà el 20 de novembre amb 'Desaparellats', una comèdia escrita per Ramon Pardina, dirigida per Roc Esquius i protagonitzada per Esther López i Ricard Farré.
El teatre recuperarà muntatges que han passat per la seva cartellera com 'El principi d'Arquimedes', de Josep Maria Miró i que es pot veure fins al 21 de setembre; 'Ovelles', de Carmen Marfà i Yago Alonso, del 25 de setembre al 16 de novembre.
També tornarà a la cartellera del Texas el monòleg 'No ho hauria de fer', de Roger Coma, i recuperarà a partir del 4 de febrer 'Loop', de Ramon Madaula amb adreça de Mònica Bofill, després de la seva estrena a la Sala Flyhard.
El Texas recuperarà 'El mestre i el mar', de la companyia Mar Vivir, del 22 de novembre a l'1 de desembre, en la qual es reivindica la història del mestre republicà Antoni Benaiges, i a partir del 12 d'octubre es podrà veure els diumenges al migdia 'Hablar no sirve. De nada' de Bob Pop.
L'humor tornarà a inundar la cartellera del Texas, amb la tercera temporada de 'Assassinat al Club' de la companyia Impro Barcelona a partir d'aquest divendres; l'espectacle 'Paloma de parque' de Clara Ingold a partir del 4 d'octubre; la proposta 'Biopic' a partir del 19 de setembre; 'Autónomos, el musical', a partir del 8 de novembre, i l'estrena al febrer del cicle Hilària Talent, de 'stand-up' en català.