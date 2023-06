El Teatre Romea aborda la figura del poeta Fernando Pessoa a 'El fingidor'

BARCELONA, 7 juny (EUROPA PRESS) -

El Teatre Romea de Barcelona acull des d'aquest dimecres fins al 25 de juny 'El fingidor', una obra multidisciplinària que barreja teatre, música i circ per evocar la vida i l'obra del poeta portuguès Fernando Pessoa, ha explicat el teatre en un comunicat.

La proposta, amb dramatúrgia de Pep Tosar i Evelyn Arévalo i dirigida pel mateix Tosar, s'emmarca en el teatre documental, fent servir projeccions i entrevistes de persones relacionades amb el poeta amb l'objectiu de presentar un retrat de la seva persona, i la dinàmica artística vol "sintetitzar el seu món interior".

Es tracta d'una producció de Teatre Principal de Palma, Festival Grec de Barcelona i la companyia Oblideu-vos de nosaltres, i inclou Elisabet Raspall al piano, Joana Gomila a la veu i el sintetitzador i Griselda Juncà i Tomeu Amer en un xou circense.

El director artístic del Teatre Romea, Josep Maria Pou, s'ha mostrat molt il·lusionat de rebre la nova proposta escènica d'Oblideu-vos de nosaltres, ja que és "un espectacle que consolida l'estil tan propi de les obres de Pep Tosar".

"Sento una especial atracció i admiració pels espectacles de Tosar. Ara fem servir aquest estil tan especial per afrontar la figura enigmàtica de Pessoa, un poeta que costa d'entendre per la seva complexitat, és un autor fugisser, com la sorra que s'escola entre els dits", ha afegit.