El Teatre Poliorama explora experiències reals de dol a 'Tot el que passarà a partir d'ara'

BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Poliorama de Barcelona acull del 21 de febrer a l'1 de març una nova temporada de 'Tot el que passarà a partir d'ara', escrita per Joan Yago a partir d'experiències reals de persones que viuen o han viscut situacions de dol.

L'espectacle, dirigit per Glòria Balañà i protagonitzat per Nil Cardoner, va ser reconegut amb el Premi de la Crítica 2024 al millor text i el Premi Serra d'Or 2024 al millor espectacle de teatre, informa el Poliorama en un comunicat d'aquest dimarts.

L'obra relata la vivència de la pèrdua imminent d'un pare coincidint amb la construcció de la identitat i el descobriment de les "implacables" normes del món per a un adolescent.

Durant la creació de l'obra, l'equip va comptar amb l'assessorament de la psicòloga especialista Sílvia de Quadras.

'Tot el que passarà a partir d'ara' també té la voluntat de ser una eina pedagògica per tractar temes "crucials" amb els adolescents, raó per la qual la producció ha treballat amb centres educatius per portar la funció directament als instituts, amb la col·laboració de l'associació Rosa Sensat.