El Teatre Poliorama de Barcelona exhibirà 'L'alegria que passa' accessible a cecs i sords

BARCELONA, 26 des. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Poliorama de Barcelona exhibirà una funció del musical de la companyia Dagoll Dagom 'L'alegria que passa' accessible a cecs i sords el dijous 18 de gener a les 20.00, informa l'entitat Teatre Accessible aquest dimarts en un comunicat.

Hi haurà subtítols adaptats (transcripció de diàlegs i informació sonora), audiodescripció (narració dels elements visuals principals), bucle magnètic individual (sistema FM d'ajuda auditiva per a persones amb implant coclear o pròtesi auditiva en posició T) i so amplificat amb auriculars (per controlar el volum individualment).

És una col·laboració entre Teatre Accessible i el Poliorama, que s'uneix així als teatres catalans que exhibeixen cultura accessible, que sumen 21 espais escènics, com TNC, Teatre Romea, La Villarroel, Teatre Lliure, Teatre Auditori Sant Cugat i Teatre Auditori de Granollers.