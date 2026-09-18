El Teatre Poliorama de Barcelona acollirà al novembre el musical 'Gaudí: el despertar del geni'

BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
El Teatre Poliorama de Barcelona acollirà a partir del 15 de novembre el musical 'Gaudí: el despertar del geni', una producció familiar que viatja per la infància i els anys de formació de l'arquitecte per descobrir els orígens de la seva creativitat.
Produït per Trílope i cocreat amb Casa Batlló, el musical es va preestrenar el 26 de juny al Teatre Fortuny de Reus (Tarragona) i a Barcelona farà temporada fins al 24 de gener, informen Casa Batlló i el Poliorama aquest divendres en un comunicat.
'Gaudí: el despertar del geni' proposa una mirada als primers anys de vida de l'arquitecte català, a través de música en directe, humor, fantasia i una posada en escena de gran format.
"Ens hem allunyat de la imatge monumental del geni per acostar-nos al nen que hi havia darrere i, així, entendre com va néixer la seva mirada única sobre el món", ha subratllat la directora de l'espectacle, Cristina Estarelles.
El muntatge combina diferents estils musicals en un 'trencadís sonor', que barreja pop, rock, música clàssica i cançons tradicionals catalanes.
L'espectacle compta amb un repartiment integrat per nou intèrprets, entre músics i actors, dels quals set també són cantants solistes, i el formen Estel Aparicio, Irene Jòdar, Andreu Domènech, Albert Triola, Núria Masip, Natalia Revilla, Arnau Prats, Asier Olabarrieta i Lara Streccia, amb la 'veu en off' de Lluís Soler.