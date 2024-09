El Teatre-Museu Dalí de Figueres (Girona) celebra els seus 50 anys amb un audiovisual i 3 exposicions

Exposa l'últim oli adquirit per la Fundació Dalí



GIRONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -

El Teatre-Museu Dalí de Figueres (Girona) ha celebrat el seu 50 aniversari amb la inauguració d'un audiovisual i 3 exposicions sobre la visió "particular" que tenia Salvador Dalí de la història de l'art, informa la Fundació Gala-Salvador Dalí aquest dilluns en un comunicat.

El director general de la fundació, Fèlix Roca, i la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, han assistit a la presentació de l'audiovisual 'El Teatre-Museu Dalí. Història de l'art breu, però clara, per Salvador Dalí', que enllaça les 3 mostres i ofereix una "nova lectura del museu" seguint la trajectòria artística de Dalí.

L'audiovisual, de 20 minuts de durada, part de l'article 'Història de l'art, breu però clara' (1947) que l'artista va publicar en el Dalí News el 1947 per aprofundir en la seva interpretació personal de la història de l'art i inclou documentació conservada en el Centre d'Estudis Dalinians (CED).

El vídeo, produït per la Fundació Dalí i dirigit per David Pujol, també mostra material de taller, fotografies i enregistraments de l'època procedents d'arxius com el de l'Institut Nacional de l'Audiovisual de França (INA) i el de Televisió Espanyola (TVE).

DALÍ I ELS MUSEUS

Les exposicions, que podran visitar-se fins a l'estiu de 2025, han sorgit de la "reflexió sobre com Dalí veu el món dels museus" i dues d'elles han estat comissariades per la cap de Documentació de la Fundació Dalí, Rosa M. Maurell, i la membre del CED Clàudia Galli.

L'exposició 'El Teatre-Museu Dalí: un organisme viu' informa que Dalí va escollir l'antic teatre de Figueres, on ell havia fet la seva primera exposició de nen, per configurar el seu museu i destaca com el teatre "segueix sent un organisme viu i en constant resignificació" mig segle després.

La mostra 'L'aparell fotogràfic tou: una visió daliniana' exposa 27 reproduccions fotogràfiques organitzades cronològicament i compta amb un apartat dedicat a referents de Dalí amb obres de la col·lecció particular de l'artista, situades a la Sala d'Obres Mestres del Teatre-Museu Dalí.

REFERENTS DALINIANS

També ja està exposada en el Teatre-Museu Dalí 'El naixement de les angoixes líquides' (1932), un oli de l'època surrealista de Dalí que "conté la idea de l'ull com el veritable aparell fotogràfic tou" i que és l'última adquisició de la Fundació Dalí en una subhasta en Christie's.

La sotsdirectora de Col·leccions i Exposicions de la Fundació Dalí, Carme Ruiz, i la coordinadora del CED, Lucia Moni, han comissariat la mostra 'Els meus pintors predilectes: Velázquez, Vermeer, Rafael', que inclou 14 peces de la fundació: 13 pintures i l'enregistrament d'un holograma.