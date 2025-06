El Teatre Lliure obrirà la temporada amb una adaptació d''El Mestre i Margarita' d'Àlex Rigola

La temporada comptarà amb 28 espectacles

BARCELONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -

El Teatre Lliure de Barcelona obrirà la temporada 2025-2026 amb una adaptació de la novel·la d''El Mestre i Margarita' de Mikhaïl Bulgàkov a càrrec del director Àlex Rigola en un any en què el teatre acollirà 28 espectacles amb mirades que "busquen interrogar el món" a través del teatre, ha explicat aquest divendres el seu director, Julio Manrique.

La temporada del Teatre Lliure comptarà amb 'Qui som?' de Baró d'evel; una versió de 'Little Women' de Lucia del Greco; 'La distance' de Tiago Rodrigues; la reposició de l'adaptació del llibre de Francisco Casavella 'El día del Watusi', d'Iván Morales; 'Una festa a Roma', dirigida per Clara Segura, i 'Mil tres, say cheese. Les resurreccions de Don Giovanni' de Cabosanroque que revisita el mite de Don Joan des de Bad Bunny, entre altres peces.

Manrique ha remarcat que si la temporada passada els espectacles es van centrar en la mirada a la creació, en aquesta edició "s'aixeca la mirada" per parlar de les crisis, els conflictes i els dilemes que sacsegen el món contemporani.

Ha destacat que de les 28 obres que es veuran al Teatre Lliure la pròxima temporada, 10 són coproduccions, 8 produccions pròpies i 10 més espectacles convidats, en una voluntat de "teixir aliances" amb altres teatres.

El director del Lliure ha fet un balanç positiu de la temporada 2024-2025 que tanca amb un 88% d'ocupació i 119.000 espectadors, superant el 81% i 88.000 espectadors de l'anterior.