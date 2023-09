El Teatre Lliure obre la temporada aquest dimecres amb '300 el x 50 el x 30 el', de FC Bergman

BARCELONA, 13 set. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Lliure dona el tret de sortida a la temporada 2023-2024 aquest dimecres amb el muntatge internacional '300 el x 50 el x 30 el', del col·lectiu belga FC Bergman que debuta a Catalunya amb dues funcions, l'altra prevista dijous, informa el teatre en un comunicat.

La companyia, que ha estat guardonada amb el Lleó de Plata en la Biennal de Venècia 2023, proposa un espectacle sense text que entrellaça teatre i cinema, i "planteja què vol dir ser una comunitat i com es lluita per governar la pròpia existència".

El títol de la peça respon a les mides bíbliques de l'arca de Noé i el muntatge "converteix l'assentament en una clariana d'un bosc silvestre en un microcosmos de supervivència": el públic coneix les intimitats dels seus habitants a través de càmeres que filmen en directe.

El repartiment de '300 el x 50 el x 30 el' està format per sis intèrprets als quals se sumen, a cada lloc on gira, 80 voluntaris, un grup de persones que "ha de ser el més divers possible perquè tothom hi estigui representat".

FC Bergman va crear l'espectacle per al festival Antwerpse Kleppers 2011 en un mes i amb la previsió de tan sols fer dues funcions, però en 12 anys l'han representat a Grècia, França, Alemanya, Àustria, Espanya, Polònia, Regne Unit, Països Baixos i Nova York.

El Lliure també inaugura a Montjuïc l'exposició 'Vol fer teatre i parla de tirar l'escenari?', que aborda la reforma fundacional del teatre a la seu de la cooperativa obrera La Lleialtat que la temporada passada es va poder veure al Teatre Lliure de Gràcia.