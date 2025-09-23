El Teatre Lliure de Barcelona prorroga 'El mestre i Margarida' fins al 25 d'octubre

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
El Teatre Lliure de Barcelona ha prorrogat les funcions d''El mestre i Margarida' de Mikhaïl Bulgàkov, amb versió i direcció d'Àlex Rigola, fins al 25 d'octubre, ha informat en un comunicat d'aquest dimarts.
Rigola, que amb aquest muntatge torna al gran format, compta amb 14 intèrprets: Nao Albet, Frank Capdet, Nil Cardoner, Biel Duran, Jordi Figueras, Francesc Garrido, Miranda Gas, Roger Julià, Laia Manzanares, Sandra Monclús, Carlota Olcina, Jordi Rico, Carles Roig i Xavi Sáez.
Aquesta obra, que adapta la que està considerada com "una de les millors novel·les en rus del segle XX", combina la sàtira, la tragèdia, el misticisme i la crítica social.
Se situa als anys 30 del segle XX: explica com el dimoni i el seu sèquit irrompen a la ciutat provocant estralls i com la jove Margarida estima el mestre, un escriptor castigat pel règim mentre, a 19 segles de distància, l'apòstol Mateu, Ponç Pilat i Caifàs debaten sobre l'existència i la mort de Jesucrist.
L'espectacle, en català, es va estrenar el 18 de setembre i es podrà veure fins al 25 d'octubre a la Sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure.