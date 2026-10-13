El Teatre Lliure de Barcelona impulsa un programa de debat sobre el teatre i la seva funció social

BARCELONA, 13 oct. (EUROPA PRESS) -
El Teatre Lliure de Barcelona ha impulsat, en el marc de la celebració dels seus 50 anys, un programa de debat i reflexió sobre el teatre i la seva funció social.
L'activitat central serà el simposi 'Teatre Lliure, 50 anys: passat, present i futur', organitzat conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut del Teatre del 22 al 24 d'octubre, informa el teatre en un comunicat aquest dimarts.
La trobada reunirà professionals, investigadors i artistes d'àmbit nacional i internacional en 3 jornades d'estudi, crítica i debat sobre la trajectòria de la institució, i la seva influència en les arts escèniques contemporànies.
S'abordarà la renovació de l'escena catalana, la projecció del Teatre Lliure, la seva relació amb altres disciplines i els reptes actuals i futurs del teatre públic, com l'impuls al talent emergent, la diversitat i la creació de nous públics.
ALTRES DEBATS I MITES21
Abans, el 17 d'octubre, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (Cccb) acollirà el debat 'El teatre en la lluita democràtica' en el marc de la Biennal de pensament.
Els dramaturgs Juan Mayorga, Israel Solà i Victoria Szpunberg, moderats per Ana Prieto Nadal, reflexionaran sobre el paper del teatre i la cultura en les democràcies contemporànies, la preservació de la memòria i la construcció de "nous imaginaris polítics".
Al seu torn, del 23 al 25 d'octubre, la trobada de la xarxa internacional de teatres públics Mites21 completarà la "dimensió internacional" de la commemoració.