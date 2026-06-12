El Teatre Lliure centra en els llegats i l'esperança la temporada dels seus 50 anys

'L'òpera de tres rals', 'Relíquia' i el retorn de 'L'herència', en la programació
BARCELONA, 12 juny (EUROPA PRESS) -
El Teatre Lliure de Barcelona celebrarà el seu 50è aniversari en una temporada que se centrarà en la "transmissió, llegats, vincles i comunitat i, finalment, l'esperança" amb 32 produccions, ha explicat aquest divendres en una roda de premsa el seu director, Julio Manrique.
El teatre concentrarà la celebració dels seus 50 anys de setembre a desembre amb una programació que inclourà una exposició al Palau Robert de Barcelona, l'espectacle familiar 'El teatre amagat', la publicació de tres llibres, un simposi i col·laboracions amb institucions com el Liceu i el Palau de la Música, entre d'altres.
La temporada del 50è aniversari comptarà amb 'L'òpera de tres rals' dirigida per Marta Pazos, que obrirà la temporada --prèviament inaugurarà el Festival Grec 2026--; 'Tot fent 'La bella Helena'' de Miquel Mas i Fiol; 'Bouvetoya (La necessitat d'una illa)' dirigida per Julio Manrique; 'Xirgu' d'IT Teatre, i el retorn de la maratoniana 'L'herència', que estarà acompanyada del cicle 'Dimecres d'aniversari'.
El Lliure també comptarà durant la temporada amb peces com 'Júlia-15 anys més tard' de Christiane Jatahy; una versió teatral de la pel·lícula 'Rocco i els seus germans'; 'Spiegelneuronen', amb les companyies Sasha Waltz i Rimini Protokoll; 'Un drama romàntic', de Lucía Carballal i amb Victoria Luengo; un 'Enric IV' dirigit per David Selvas i protagonitzat per Quim Àvila i Joan Carreras, i una adaptació del llibre 'Relíquia' de Pol Guasch.
La temporada 2025-2026 ha tingut una ocupació del 88% fins ara --similar al 87,7% de la passada--, amb 118.938 espectadors i un rècord de 4.555 abonaments: un 29,91% del públic té menys de 35 anys i un 70% de Barcelona i la seva àrea metropolitana.