El Teatre Lliure de Barcelona celebra els seus 50 anys amb una exposició al Palau Robert

BARCELONA 21 set. (EUROPA PRESS) -
El Palau Robert de Barcelona acull, des d'aquest dilluns fins al 17 de gener, l'exposició 'Un teatre Lliure', que commemora el 50è aniversari del Teatre Lliure.
La mostra, comissionariada per Tània Balló i el propi teatre, amb disseny expositiu d'Alcubierreestudio, s'allunya de la retrospectiva convencional per oferir "una mirada contemporània" sobre els valors, preguntes i formes de relació que han definit la institució, informa el Palau Robert en un comunicat.
El recorregut s'articula a través de 5 instal·lacions creades expressament per a la celebració d'escenògrafs "estretament vinculats" a la història del Lliure, retenint la memòria del cofundador Fabià Puigsever.
Frederic Aamar obre el trajecte (1976-1986) amb una instal·lació de 7 personatges autòmats que evoquen muntatges històrics, i Montse Amenós (1986-1996) penja en vertical sòls característics de les escenografies del Lliure de Gràcia, amb aparença de teló.
Segueixen Max Glaenzel (1996-2006) amb un "viatge per una caixa negra" per reflexionar sobre l'arquitectura i la foscor escènica; Lluc Castells (2006-2016) amb 'Transfiguració', una taula de treball i maqueta viva que homenatja els oficis i l'equip humà del teatre, i Sílvia Delagneau (2016-2026) amb una selecció de vestits d'espectacles del Teatre Lliure.
Entre les instal·lacions s'intercalen 4 espais d'entreacte organitzats al voltant dels conceptes de 'comunitat', 'identitat', 'espai' i 'públic', a càrrec de Ros Ribas, Francesc Espluga i Antoni Chic.