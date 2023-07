El Teatre Condal programa la comèdia musical 'Un amor particular' en el Grec

BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Condal de Barcelona programa dins el Festival Grec la comèdia musical 'Un amor particular', una obra dirigida per Jumon Erra i protagonitzada per Mara Jiménez i Xavier Navarro que es podrà veure a partir de dijous.

En el musical, Xavier és un empresari d'èxit i pare de família que viu en un barri acomodat de la ciutat, mentre que Ada és una actriu que viu al Raval al·lèrgica a l'amor romàntic, que es troben en unes classes particulars peculiars, ha informat el teatre en un comunicat.

El director artístic del Teatre Condal, Daniel Anglès, ha agraït l'oportunitat de presentar un musical de nova creació en català en el Grec, i ha subratllat l'aposta del festival per aquest tipus de creació.

El coautor de l'obra i director de l'espectacle, Jumon Erra, ha assegurat que 'Un amor particular' parla de les relacions amb les persones, les diferències que les defineixen i com es gestionen les connexions personals, en una peça amb una "atmosfera de 'sitcom'".

Erra ha remarcat que la idea original de la dramatúrgia es basa en una història real: "Tenia un alumne que un dia em va explicar els seus problemes sentimentals. La seva parella li va posar un ultimàtum perquè fos capaç de fer-la riure o trencaria la relació", ha explicat.