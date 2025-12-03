El Teatre Coliseum de Barcelona acull 'El Trencanous' del Ballet de Kíiv aquest desembre

BARCELONA 3 des. (EUROPA PRESS) -
El Teatre Coliseum de Barcelona torna a acollir, del 10 al 21 de desembre, 'El Trencanous' del Ballet de Kíiv, dirigit per Viktor Ishchuk.
El musical, un dels ballets "més representats i populars de tots els temps", compta amb música de Txaikovski i coreografies de Marius Petipa i Lev Ivanov, informen els promotors en un comunicat d'aquest dimecres.
El clàssic de Nadal explica la història de la Clara, una nena que rep un trencanous en forma de ninot soldat, i a la nit es transporta a un món màgic on les joguines cobren vida i el trencanous es converteix en un príncep encantador.