El Teatre Borràs de Barcelona acollirà una nova versió de la comèdia 'Pel davant i pel darrera'

Alexander Herold i Paco Mir presenten una obra amb "una posada en escena renovada"
BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -
El Teatre Borràs de Barcelona acollirà des de dijous que ve 25 de setembre i fins al 26 de gener de 2026 una nova versió de la comèdia 'Pel davant i pel darrera', segons ha informat aquest dimarts en un comunicat.
L'obra, que celebra 40 anys des de la seva estrena original, serà la sisena versió catalana del clàssic de Michael Frayn i arriba amb "una posada en escena renovada".
"La nova escenografia i el ritme trepidant converteixen aquesta proposta en una experiència fresca, fidel a l'esperit original, però amb una mirada absolutament actual", ha defensat l'organització.
Sota l'adreça d'Alexander Herold i amb l'adaptació de Paco Mir, la producció d'Annexa reuneix un gran repartiment: Jordi Banacolocha, Agnès Busquets, Jordi Díaz, Alex Ferré, Meritxell Hortes, Mónica Macfer, Rocío Madrid, Octavi Pujades i Jordi Vidal.
SINOPSI
Estrenada en el Lyric Theatre de Londres i representada en més de 50 països, l'obra representa com una companyia de teatre es disposa a estrenar una comèdia britànica de dubtosa qualitat i acaba sent "un caos còmic absolut".
L'espectacle es desplega en tres temps: l'assaig general, una funció vista des de darrere de l'escenari i una última representació "en la qual tot esclata".