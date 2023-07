El Teatre Arenas Barcelona acollirà l'espectacle 'Havana Nights' com a primera proposta

BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

El nou Teatre Arenas Barcelona, situat a la cúpula del centre comercial Arenas de Barcelona, acollirà a partir del 24 d'agost la seva primera proposta de la temporada amb l'espectacle internacional cubà 'Havana Nights', ha explicat en un comunicat aquest dimarts.

L'espectacle, que estarà en cartell sis setmanes i arriba després de la seva gira per Europa, comptarà amb 32 artistes en escena, música en directe, una orquestra formada íntegrament per dones, cantants, ballarins i acròbates, i està produït per l'empresa teatral Be Entertained.

La funció representa la història de Luca, un turista recentment aterrat a l'Havana que a mesura que s'endinsa pels seus barris i carrers "va descobrint la màgia, les cançons i la singular idiosincràsia del poble cubà".