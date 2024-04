Taylor Swift sorprèn amb el disc doble 'The Tortured Poets Department', amb 31 cançons

MADRID, 19 abr. (EUROPA PRESS) -

L'artista Taylor Swift ha publicat aquest divendres el seu onzè àlbum, 'The Tortured Poets Department' (TTPD), però tot just dues hores després de l'estrena, la cantant ha confirmat per sorpresa que es tracta d'un disc doble, amb un total de 31 cançons: 'The Anthology'.

"Sorpresa de les 2 de la matinada: 'The Tortured Poets Department' és un àlbum doble secret. He escrit moltíssima poesia torturada els darrers dos anys i la volia compartir amb tots vosaltres, així que aquí teniu el segon avançament de TTPD: 'The Anthology'. Quinze cançons més. Ara la història ja no és meva, és tota vostra", ha escrit Swift en el seu compte d'Instagram.

La cantant va anunciar que treballava en aquest disc, el més llarg de Swift fins avui, en el lliurament dels Grammy 2024, i fins aleshores havia mantingut un secretisme total sobre les cançons o col·laboracions --dues, amb Florence+The Machine i Post Malone--.

No obstant això, l'artista ha anunciat el senzill del disc hores abans del llançament complet, que és precisament amb el raper Post Malone, 'Fortnight', a qui Swift ha agraït la seva "màgia" i "experimentació musical'.

L'artista ha explicat per les xarxes socials que es tracta d'una antologia de noves cançons que reflecteixen esdeveniments, opinions i sentiments d'un moment "fugaç, fatalista, sensacional i dolorós".