Taylor Swift fa història als Grammy 2024 en aconseguir el seu quart guardó pel millor àlbum de l'any

MADRID, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

Taylor Swift ha tornat a fer història als Grammy 2024 després de guanyar el seu quart premi al millor àlbum de l'any per 'Midnights', fet que l'ha convertit en l'artista més premiada de tots els temps en aquesta categoria. La superestrella del pop ha superat altres grans artistes com Frank Sinatra, Stevie Wonder i Paul Simon.

"Per mi, el premi és la feina. L'única cosa que vull fer és continuar fent això. M'encanta. Em fa molt feliç", ha assegurat Swift, en recollir l'històric guardó. L'artista també ha tingut paraules de reconeixement per a "un productor únic", Jack Antonoff, que ja havia guanyat el Grammy al productor de l'any, i a la seva col·laboradora Lana Del Rey, "una llegenda en el seu millor moment".

Swift ha aprofitat la primera victòria per anunciar el llançament d'un nou treball. L'artista presentarà el seu onzè àlbum d'estudi, 'The Tortured Poets Department', el 19 d'abril.

Per la seva banda, Miley Cyrus ha obtingut per primer cop el Grammy a l'enregistrament de l'any per 'Flowers'. "Aquest premi és increïble, però realment espero que no canviï res, perquè ahir la meva vida era fantàstica", ha declarat Cyrus.

La 66a edició dels Grammy ha estat dominada per dones ja que Victoria Monét ha aconseguit el premi a millor artista novell. "Les meves arrels han estat creixent durant tant temps sense ser vistes i sento que avui estic brotant, finalment, a la superfície", ha manifestat.

Així mateix, Billie Eilish ha rebut el guardó a la cançó de l'any per 'What Was I Made for?', banda sonora de la pel·lícula 'Barbie'. Juntament amb el seu germà Finneas, ha guanyat en la categoria que compartia amb Lana Del Rey, Taylor Swift, Jon Batiste, Dua Lipa, Miley Cyrus, SZA i Olivia Rodrigo.