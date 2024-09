La taxa de mortalitat per suïcidi a Catalunya baixa un 2% en el darrer any

El 2023, l'INE va registrar 626 suïcidis a Catalunya



La taxa de mortalitat per suïcidi a Catalunya el 2023 és de 9,1 morts per cada 100.000 habitants, per la qual cosa ha baixat un 2% respecte al 2022, segons els registres de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que ha notificat 626 morts per suïcidi i autolesió de residents catalans en el darrer any.

Són dades difoses aquest divendres en la jornada intersectorial per a la prevenció del suïcidi 'La prevenció del suïcidi: un compromís de tots', organitzada per la Conselleria de Salut de la Generalitat, informa el departament en un comunicat.

La mortalitat per suïcidi ha oscil·lat durant la darrera dècada, i el grup demogràfic amb més taxa de mortalitat per suïcidi és el d'homes més grans de 65 anys, amb 18,2 morts per cada 100.000 habitants, mentre que destaca el 20% de descens de defuncions en dones de 15 a 29 anys.

PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI

La consellera de Salut, Olga Pané, ha inaugurat la jornada que se celebra amb motiu del Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, el 10 de setembre, per escoltar veus expertes de diferents departaments de la Generalitat, a més d'associacions i fundacions.

Més de 200 professionals s'han reunit a la seu de la Conselleria de Salut a Barcelona, amb l'objectiu de compartir aprenentatges i estratègies que permetin avançar en la detecció precoç, l'abordatge i el suport a les persones afectades.

La Generalitat treballa amb el doble objectiu de disminuir, de cara al 2030, la taxa de temptatives i morts per suïcidi en més d'un 15%, i reduir l'estigma social a través de la implementació del primer Pla de prevenció del suïcidi de Catalunya 2021-2025 (Plapresc).