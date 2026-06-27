La Taverna del Mar a S'Agaró (Girona) celebra 90 anys

Oferirà tota la temporada un menú commemoratiu protagonitzat pel suquet
GIRONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -
La Taverna del Mar a S'Agaró (Girona) va celebrar divendres els seus 90 anys amb un dinar i un discurs del filòleg Xavier Pla, que va reivindicar el vincle històric entre l'escriptor Josep Pla i la família Ensesa.
També hi van parlar el nou president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, Joan Font, i Júlia Ensesa, una dels germans propietaris del restaurant i de l'Hostal de la Gavina.
Van tastar un menú commemoratiu que s'oferirà tota la temporada, i que van elaborar els cuiners José Pulido, Sergio Ártica y Romain Fornell.
El menú té el suquet com a plat estrella, a més de cloïssa amb escuma d'api, llimona i ous de truita; ostra francesa amb tartar de tonyina vermella; pop sobre amanid russa freda de patata Kennebec; cocotxes al pil-pil suaument picants; gamba de Palamós cuinada en aigua de Sant Pol, i flam d'alfàbrega amb gelat de llima i kèfir.
XAVIER PLA
Xavier Pla va explicar en el seu discurs que la relació entre l'escriptor Josep Pla (del que és biògraf) i l'empresari Josep Ensesa va néixer el 1923 i es va consolidar durant dècades a s'Agaró entorn de la Taverna i l'Hostal.
En el seu viatge de 1940 per escriure la 'Guia de la Costa Brava', l'escriptor va elogiar l'ambient de "distinció" creat per Ensesa en una època de misèria de postguerra i va destacar la seva capacitat d'impulsar projectes moderns.
El filòleg va acabar explicant que la Taverna del Mar coincideix amb les qualitats en què Pla basava la seva filosofia culinària: simplicitat, tradició i matèria primera òptima.