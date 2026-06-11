La Taula del Tercer Sector demana ampliar 3 setmanes el termini de la regularització de migrants

Alerta que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora
BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta de Polítiques Socials de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Natàlia Valenzuela, ha demanat ampliar un mínim de 3 setmanes el termini del procés de regularització extraordinària de migrants, més enllà del 30 de juny.
En unes declaracions a la premsa aquest dijous, ha alertat que en cas contrari, en podrien quedar fora col·lectius vulnerables com les persones amb discapacitat, treballadores de la llar internes, joves extutelats i persones sense llar, i ha lamentat que el procés comencés "tard i amb dificultats".
"Estem veient que tenim unes barreres que són molt difícils per a aquestes persones. Si els tràmits burocràtics per a la societat civil ja són molt complexos, per a aquestes persones en situació d'extrema vulnerabilitat encara ho són més", ha apuntat.
Valenzuela ha advertit que, tot i que no s'hauria de demanar el padró, en alguns casos es fa, la qual cosa veu "intolerable", i avisa que ciutadans de països com Sri Lanka i Nigèria estan tenint moltes dificultats per obtenir el certificat d'antecedents penals.
A més, ha explicat que les entitats han detectat una bretxa digital "molt important", i ha dit que en molts casos estan tenint dificultats, ja que els serveis informàtics han arribat a col·lapsar.
La vicepresidenta també ha posat el focus en el postprocés de regularització, i ha dit que si bé els esforços se centren en la inserció laboral i lingüística, també s'hauran d'abordar qüestions com l'habitatge o l'acompanyament familiar.
RECONEIXEMENT ECONÒMIC
Valenzuela també ha reclamat reconeixement per a les entitats socials que han participat en el procés, tant fent certificats de vulnerabilitat com acompanyant: "Creiem que sense les entitats socials aquest procés no es podria haver fet".
"Defensem la garantia que, com a sector, se'ns reconegui aquesta feina. A tot això, a data d'avui, així com els ens locals han tingut cert impacte econòmic pel reconeixement d'aquesta feina, les entitats socials tenen poc reconegut en aquest tema econòmic", ha afirmat.