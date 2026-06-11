Publicat 11/06/2026 12:02

La Taula del Tercer Sector demana ampliar 3 setmanes el termini de la regularització de migrants

Natàlia Valenzuela després de les declaracions
EUROPA PRESS

Alerta que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora

BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Polítiques Socials de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Natàlia Valenzuela, ha demanat ampliar un mínim de 3 setmanes el termini del procés de regularització extraordinària de migrants, més enllà del 30 de juny.

En unes declaracions a la premsa aquest dijous, ha alertat que en cas contrari, en podrien quedar fora col·lectius vulnerables com les persones amb discapacitat, treballadores de la llar internes, joves extutelats i persones sense llar, i ha lamentat que el procés comencés "tard i amb dificultats".

"Estem veient que tenim unes barreres que són molt difícils per a aquestes persones. Si els tràmits burocràtics per a la societat civil ja són molt complexos, per a aquestes persones en situació d'extrema vulnerabilitat encara ho són més", ha apuntat.

Valenzuela ha advertit que, tot i que no s'hauria de demanar el padró, en alguns casos es fa, la qual cosa veu "intolerable", i avisa que ciutadans de països com Sri Lanka i Nigèria estan tenint moltes dificultats per obtenir el certificat d'antecedents penals.

A més, ha explicat que les entitats han detectat una bretxa digital "molt important", i ha dit que en molts casos estan tenint dificultats, ja que els serveis informàtics han arribat a col·lapsar.

La vicepresidenta també ha posat el focus en el postprocés de regularització, i ha dit que si bé els esforços se centren en la inserció laboral i lingüística, també s'hauran d'abordar qüestions com l'habitatge o l'acompanyament familiar.

RECONEIXEMENT ECONÒMIC

Valenzuela també ha reclamat reconeixement per a les entitats socials que han participat en el procés, tant fent certificats de vulnerabilitat com acompanyant: "Creiem que sense les entitats socials aquest procés no es podria haver fet".

"Defensem la garantia que, com a sector, se'ns reconegui aquesta feina. A tot això, a data d'avui, així com els ens locals han tingut cert impacte econòmic pel reconeixement d'aquesta feina, les entitats socials tenen poc reconegut en aquest tema econòmic", ha afirmat.

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