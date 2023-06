La Taula del Tercer Sector de Catalunya es desvincula de la de Sitges-Garraf (Barcelona)

BARCELONA, 21 juny (EUROPA PRESS) -

La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha negat "qualsevol relació" amb la Taula del Tercer Sector de Sitges-Garraf (Barcelona) i ha lamentat que se'ls vinculi arran dels escorcolls per la investigació a l'alcaldessa, Aurora Carbonell (ERC), i 12 persones més per presumpta prevaricació, malversació i falsedat documental.

En un comunicat aquest dimecres, la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha reclamat que la de Sitges-Garraf, que està involucrada en la investigació, no forma part de la seva xarxa: "No hi hem mantingut cap relació".

Han afegit que la Taula del Tercer Sector de Sitges-Garraf "està sent investigada no com una agrupació d'entitats sinó com una entitat de prestació de serveis de manera directa".

També han demanat que s'investigui el cas i s'esclareixin els fets com més aviat millor, i han afegit que "fets com aquests no poden posar en qüestió l'impacte que tenen els projectes i accions de les més de 3.000 entitats sense ànim de lucre" del tercer sector a Catalunya.

En aquest sentit, ha remarcat el seu "compromís a favor de la rendició de comptes i la transparència a través de tots els instruments de col·laboració públic-social", i ha assegurat que sempre ha treballat per desenvolupar accions que promoguin la transparència i la gestió ètica.