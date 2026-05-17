La Taula de Camins de l'Alt Pirineu i Aran (Lleida) presenta el seu pla de treball per 2026

LLEIDA 17 maig (EUROPA PRESS) -
La Taula de Camins de l'Alt Pirineu i Aran (Lleida) ha presentat en la seva primera sessió plenària de l'any el pla de treball per aquest 2026, un full de ruta avalat per 40 agents públics i privats, informa un comunicat del Govern d'aquest diumenge.
Entre les principals novetats del programa destaca la creació d'una nova línia de subvencions dotada amb 125.000 euros, la convocatòria dels quals s'obrirà durant el segon semestre de l'any a través de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (Idapa) per ajudar a ajuntaments i consells comarcals a redactar o actualitzar els seus inventaris de camins locals.
El pla de treball també inclou l'encàrrec d'un informe jurídic detallat sobre la responsabilitat civil dels propietaris dels camins, un document que abordarà els deures legals dels titulars, la jurisprudència actual i la cobertura d'assegurances davant de possibles danys.
Amb aquestes ajudes, el Govern finançarà l'elaboració dels inventaris municipals de camins, un registre obligatori per llei que exigeix detallar les rutes públiques mitjançant mapes digitals.
La directora de l'Idapa, Amàlia Sanz, ha explicat que "l'objectiu de la Taula és que els camins es reconeguin com una infraestructura clau dels Pirineus amb valors patrimonials, identitaris i utilitaris i, per aquest motiu, es destinen recursos institucionals per al seu manteniment i la seva promoció".