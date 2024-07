Tàrrega (Lleida) tindrà un servei especialitzat en violències masclistes a finals d'any

LLEIDA, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Igualtat i Feminismes en funcions, Tània Verge, ha anunciat aquest divendres que el nou servei d'intervenció especialitzada (SIE) per atendre les violències masclistes de Tàrrega (Lleida) obrirà a finals d'any, informa el departament en un comunicat.

Ho ha dit després de visitar el local del futur servei, que al setembre comença les obres, on ha destacat que amb aquest nou servei s'augmenta l'atenció a les dones de la zona de Lleida: "Tindrem més dones que no estan soles, que se senten acompanyades i que coneixen quins són els serveis per ajudar-les".

Durant el 2023, els SIE catalans han atès gairebé 14.000 dones i els seus fills, la qual cosa suposa un increment del 9,2% en relació amb l'any anterior, i Verge ha remarcat la importància d'acostar aquests serveis perquè, en cas d'una situació de violència masclista, "les dones estiguin vinculades a serveis de proximitat".