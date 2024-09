Tàrrega (Lleida) cataloga llibres i objectes de Manuel de Pedrolo per a la futura Casa Museu

LLEIDA, 15 set. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Tàrrega (Lleida) està inventariant i catalogant llibres i objectes de l'escriptor Manuel de Pedrolo per a la futura Casa Museu, amb els 12.000 llibres de la seva biblioteca, mobles, roba i altres peces seves i de la família, informa aquest diumenge en un comunicat.

La seva filla Adelais de Pedrolo va signar un acord l'any 2021 amb l'Ajuntament per a la gestió i la difusió del llegat, acord que incloïa la donació de l'edifici familiar del carrer Major perquè fos Casa Museu, on també hi haurà un centre sobre la seva obra.

Manuel de Pedrolo (1918-90) va néixer a l'Aranyó però va viure bona part de la seva vida a Tàrrega, on a més va ambientar alguns escenaris de la novel·la 'Mecanoscrit del Segon Origen'.

RUTA PEDROLO

Tàrrega ofereix des de 2023 la Ruta Pedrolo, senyalitzada amb plafons i que fa visites guiades gratis el primer dissabte de mes sense cita prèvia (hi han assistit més de 350 persones), a més de visites concertades per a grups altres dies.

L'Ajuntament també ofereix als centres educatius materials pedagògics sobre la Ruta Pedrolo.