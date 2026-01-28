Tarragona va tancar la campanya de Nadal amb un 11% menys de delictes contra el patrimoni que el 2024

AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA
Tarragona va tancar la campanya de Nadal del 2025 amb una disminució dels delictes contra el patrimoni d'un 11% respecte a l'any anterior, el pla de seguretat del qual va dur a terme la Guàrdia Urbana (GUB) entre el 28 de novembre i l'11 de gener d'aquest 2026, informa el consistori en un comunicat.
Durant aquest període s'han identificat 874 persones i s'han efectuat sis diligències amb quatre detencions, mentre que s'han registrat tres denúncies per furts a zones comercials i s'han interposat unes 203 més per conductes incíviques, 14 per possessió d'armes, 81 per tinença de drogues i 57 per consum d'alcohol al carrer.
D'altra banda, s'han dut a terme 59 controls d'alcoholèmia, en els quals s'han identificat 674 vehicles i 39 proves han resultat positives.
En aquesta campanya de seguretat la GUB ha participat en diversos operatius conjunts amb altres cossos policials, com el del 24 i 25 de novembre juntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a 12 locals de la ciutat, el resultat de la qual es va saldar amb 3.277 productes decomissats amb un valor aproximat de 8.103 euros.
A més, la policia de la ciutat ha dimensionat operatius amb els Mossos d'Esquadra, com el del passat 14 de desembre, que es va desplegar al mercat de Bonavista, on es van intervenir nombrosos productes i es van tramitar dues actes administratives a unes parades per infraccions de contraban.