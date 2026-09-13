Tarragona treu la cultura al carrer en unes Nits del Patrimoni plenes de dansa, visites guiades i portes obertes

TARRAGONA 13 set. (EUROPA PRESS) -
Tarragona ha viscut les seves Nits del Patrimoni amb visites al Circ Romà, al Passeig Arqueològic o l'amfiteatre. Una cita màgica en què veïns i visitants també han pogut gaudir de tallers familiars, dansa, gastronomia i activitats per a persones cegues.
La iniciativa s'emmarca en 'Les Nits del Patrimoni', la cita cultural organitzada pel Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d'Espanya (GCPHE) i celebrada de manera simultània a les 15 localitats espanyoles incloses a la Llista del Patrimoni Mundial de la Unesco.
La novena edició de les Nits del Patrimoni, que s'han celebrat durant els dies 11 i 12 de setembre, ha ofert a Tarragona visites guiades, dansa, activitats en família i jornada de portes obertes.
Durant aquests dies s'ha pogut accedir a monuments com el Circ-Pretori, l'Amfiteatre, el Passeig Arqueològic, el Fòrum de la Colònia i la Casa Canals.
Veïns i visitants també han pogut gaudir d'activitats familiars com 'El Mapping Tarraco', una projecció dins la Volta del Pallol, a través de la tècnica del videomapping. Una experiència immersiva que interactua amb la maqueta de Tarraco.
Així com espectacles de titelles inspirades en la nina d'ivori de Tarraco o d'un taller familiar per descobrir com els constructors de Tarraco transformaven la pedra i la terra en edificis, que encara avui podem veure.
També s'han programat visites guiades al Circ Romà de Tarragona, al Passeig Arqueològic o a l'amfiteatre. Així mateix, Tarragona ha organitzat una jornada d'aproximació per a persones cegues i activitats pels més joves.
Dansa i gastronomia ha completat un cap de setmana que ha omplert de màgia els carrers de Tarragona.