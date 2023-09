Tarragona registra el primer cas de dengue autòcton en quatre anys a Catalunya

TARRAGONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salut de la Generalitat ha confirmat un cas de dengue autòcton a Catalunya en un jove de Tarragona, el primer dels darrers quatre anys, quan el 2019 es va detectar un únic cas d'aquestes característiques, han informat fonts coneixedores a Europa Press.

Segons ha avançat 'El Periódico de Catalunya', fins al 7 d'agost s'havien confirmat 27 casos importats d'aquesta malaltia però a finals de mes, i després de la investigació epidemiològica d'un nou cas, es va considerar que la transmissió va ser autòctona.

La persona va estar hospitalitzada però ja ha rebut l'alta i és a casa seva, i Salut Pública de la Generalitat treballa per evitar el contagi d'altres persones.

En concret, busca nous casos a llocs on va residir i que va visitar el pacient, i està fent inspeccions entomològiques a les zones anteriors per detectar possibles focus de transmissió.

A més a més, ha alertat els serveis d'atenció primària i hospitalària per detectar casos sospitosos entre les persones que hagin residit o viatjat al territori on s'ha produït aquest cas.

També ha demanat cribratges delimitats a la zona de la detecció per a la donació de sang i els seus components, òrgans i teixits.

CASOS

El 2022, la detecció de casos a Catalunya va augmentar gairebé als nivells d'abans de la pandèmia amb un total de 120 casos confirmats, el 100% dels quals van ser importats d'àrees geogràfiques endèmiques de dengue.

No obstant això, el risc d'importació de casos de les zones endèmiques cap a les zones no endèmiques on hi ha possibles vectors fa que la transmissió sigui factible i apareguin casos entre la població autòctona.