Tarragona estarà en alerta d'Aemet per pluges des de diumenge de matinada

TARRAGONA / MADRID 13 set. (EUROPA PRESS) -
La Península travessarà aquest diumenge una jornada marcada per l'estabilitat i temperatures en ascens, però Tarragona i Castelló activaran alertes de matinada per pluges, segons la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).
Els avisos per pluja i tempesta afectaran de matinada les dues províncies per l'entrada d'una massa humida mediterrània que deixarà nuvolositat abundant i precipitacions de consideració.
A les Canàries hi haurà risc a Gran Canària, La Palma, La Gomera, El Hierro i Tenerife per la previsió de forts vents i onatge, mentre que les zones andaluses de Cadis, Còrdova i Granada activaran l'alerta groga per altes temperatures.