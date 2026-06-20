Tarragona decreta 3 dies de dol oficial per la mort de 2 menors a la platja de l'Arrabassada

TARRAGONA 20 juny (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Tarragona ha decretat tres dies de dol oficial (20, 21 i 22) per l'accident que es va produir aquest divendres a la tarda a la platja de l'Arrabassada, on un menor de 12 anys va morir ofegat i un altre de 13 ha mort a l'UCI pediàtrica de l'Hospital Joan XXIII la matinada d'aquest dissabte.
A més, el consistori guardarà un minut de silenci aquest diumenge a les 12.00 hores a la plaça de la Font en senyal de dol per la mort dels joves, informa en un comunicat aquest dissabte.
L'alcalde Rubén Viñuales ha lamentat el "tràgic succés" i ha posat al servei de les famílies i amics les institucions per ajudar en allò que calgui, si bé també ha llançat un missatge de prudència: "El mar és perillós, cal prendre les mesures de seguretat i no córrer riscos innecessaris".
UN MENOR INGRESSAT CRÍTIC
Els fets van succeir cap a les 15.30 hores d'aquest divendres en una zona rocosa de la platja, on sis menors es van veure afectats pel corrent i tres van aconseguir sortir, però uns altres tres van tenir dificultats i van ser rescatats pels equips d'emergència.
Un dels menors va morir a la zona, mentre que els altres dos van ingressar crítics a l'hospital, on un d'ells segueix hospitalitzat.