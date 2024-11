Tarragona activa l'alerta per risc d'inundacions

Viñuales recomana el teletreball, suspèn obres i tanca mercats i centres esportius

TARRAGONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Tarragona ha activat l'alerta del pla d'actuació municipal per risc d'inundacions i l'alcalde, Rubén Viñuales, ha signat un decret en què recomana el teletreball des d'aquest dimarts a la tarda i fins dimecres a la mitjanit.

Segons el decret, recollit per Europa Press, el consistori ha recomanat especialment a les persones que treballen fora de la ciutat que teletreballin per evitar "desplaçaments innecessaris".

L'Ajuntament ha suspès les obres a la via pública, ha tancat els mercats i les instal·lacions esportives i ha modificat el servei de bus.

VIGILÀNCIA PROP DELS RIUS

Així mateix, la Guàrdia Urbana està "intensificant la vigilància" a les lleres del riu i les rieres amb motiu de l'activació en fase d'alerta, i ha limitat l'estacionament en diferents zones.

També està avisant per megafonia i telèfon que no es pot aparcar en zones inundables, per la qual cosa demana a la ciutadania que retiri els vehicles estacionats.