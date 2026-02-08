'Tardes de soledad' d'Albert Serra guanya el Premi Gaudí a millor documental

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 8 febr. (EUROPA PRESS) -
El documental 'Tardes de soledad', d'Albert Serra, ha guanyat el Premi Gaudí a millor documental, en la gala que se celebra aquest diumenge en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
El treball de Serra competia amb 'Constel·lació Portabella', de Claudio Zulian; 'La marsellesa de los borrachos', de Pablo Gil Rituerto', i 'Mares', d'Ariadna Seuba.
'Tardes de soledad', que va triomfar en el Festival de Sant Sebastià amb la Concha de Oro, ha batut en aquesta edició dels Gaudí el rècord de nominacions per a un documental, amb sis.