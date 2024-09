Tanquen les línies R13 i R14 entre Vimbodí i l'Espluga de Francolí (Tarragona)

TARRAGONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -

Rodalies de Catalunya ha paralitzat aquest diumenge cap a les 16.35 hores el servei de les línies R13 i R14 entre les estacions de Vimbodí i l'Espluga de Francolí (Tarragona) per un atropellament.

Ho ha informat Protecció Civil de la Generalitat en un missatge en el seu compte a X, recollit per Europa Press.

Per la seva banda, també a través d'X, Rodalies ha afegit que han efectuat el tancament de la via a Vimbodí a petició dels Mossos d'Esquadra i que gestiona un servei alternatiu per carretera per permetre la continuïtat de les circulacions afectades.