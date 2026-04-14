Tancat el sector d'escalada del Columpi a Montserrat (Barcelona) per risc de despreniment

BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
El parc natural de Montserrat (Barcelona) ha tancat preventivament el sector d'escalada el Columpi a causa del risc elevat de despreniment i caiguda de pedres detectat a la zona, ha informat aquest dimarts en una anotació a X recollida per Europa Press.
El tancament afecta les vies Lady Sue, La Gordi, Del Xavi, La Fàcil i De la Marta del sector del Columpi.
Segons la publicació, la mesura s'estableix perquè el risc de despreniment pot comportar situacions "de greu perill per a la integritat física de les persones".