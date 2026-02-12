Tancada l'estació de Rodalies a Barberà (Barcelona) pel fort vent, amb l'R4 afectada

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
L'estació de Rodalies a Barberà del Vallès (Barcelona) s'ha tancat temporalment aquest dijous a les 10.40 hores pels efectes del fort vent, el qual ha provocat afectacions a l'R4 que ha obligat a establir un servei alternatiu per carretera entre Barberà i Cerdanyola (Barcelona).
Segons informa Rodalies en un comunicat, el punt de trobada per poder agafar l'autobús se situa a la plaça Espanya de Barberà.
Quant a altres línies, l'R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17 han pogut reprendre la circulació cap a les 9.20 hores després que la presència de diferents objectes a les vies hagi obligat a tallar la circulació ferroviària entre Vilanova i Cunit (Tarragona).