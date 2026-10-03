Tancada l'andana de la parada de Metro de Liceu de Barcelona pel temporal de pluja

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 oct. (EUROPA PRESS) -
L'episodi de pluges que està afectant a Catalunya aquest dissabte ha obligat a tancar l'andana de l'estació de Liceu de la L3 de Metro de Barcelona en sentit Zona Universitària, i també estan tancats alguns accessos de la L1 a les parades Urquinaona i Marina, la L3 a Catalunya i la L11 a Can Cuiàs.
Segons ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) via X, els accessos afectats són els de Bruc en la parada d'Urquinaona; Almogàvers en la parada de Marina (L1); La Rambla i Pelai en l'estació de Catalunya (L3) i l'accés per Les Fustes a l'estació de Can Cuiàs (L11).
A causa dels problemes a l'andana els trens de la L3 no paren a Liceu en direcció Zona Universitària.