Tanca un CUAP al Raval de Barcelona perquè l'aire condicionat no funciona

Sindicats asseguren que ha provocat desmais entre els treballadors
BARCELONA, 27 ago. (EUROPA PRESS) -
El CUAP Peracamps del barri del Raval de Barcelona, gestionat pel Parc Salut Mar, porta tancat des de diumenge passat perquè un dels aires condicionats no funciona, i els seus pacients s'estan derivant els seus pacients al CUAP Manso, CUAP Sant Martí i a l'Hospital del Mar.
El Parc Salut Mar ha explicat que després de la incidència del passat diumenge, va optar per tancar el centre fins a solucionar-ho, segons han explicat a Europa Press.
Els tècnics estan revisant la situació i valorant quina opció és la millor --substitució o reparació-- i, a l'espera de l'informe corresponent, treballen amb la previsió de reobrir cap al 9 de setembre.
El Parc Salut Mar insisteix que l'activitat assistencial s'ha redirigit als altres centres sense incidents i ha apuntat que, de necessitar-se, valorarà l'obertura d'un altre punt d'atenció.
CRÍTIQUES PELS DESMAIS
En una anotació a 'X', CGT Hospital del Mar ha criticat que 3 treballadors del centre hagin sofert desmais, i han informat que ho han denunciat davant d'Inspecció de Treball.
Per la seva banda, el sindicat Satse ha assegurat en un comunicat que fa més de dos mesos que la refrigeració del centre no funciona, i que ha traslladat queixes orals i escrites a l'empresa gestora, però que aquesta "només ha començat a moure's amb urgència real quan s'han produït desmais entre el personal".
"La indignació entre els professionals i els usuaris ha traspassat totes les línies d'alerta. A partir d'aquí, els permisos municipals per fer les obres s'han tramitat amb agilitat i el centre ha acabat temporalment per iniciar els treballs", expliquen.