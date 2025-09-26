Tame Impala presentarà el disc 'Deadbeat' amb concerts a Madrid i Barcelona a l'abril

BARCELONA 26 set. (EUROPA PRESS) -
Tame Impala presentarà el seu cinquè disc 'Deadbeat' amb un concert al Movistar Arena de Madrid el 7 d'abril del 2026 i un altre al Palau Sant Jordi de Barcelona el 8, informa Primavera Sound en un comunicat aquest divendres.
Aquest nou àlbum, que es publicarà el 17 d'octubre, surt gairebé sis anys després del disc 'The Slow Rush', el quart treball de Tame Impala; i les entrades per als concerts estaran a la venda a Fever a partir del 3 d'octubre.
Amb aquestes actuacions, Kevin Parker tornarà amb el seu "falset irresistible" a Madrid vuit anys després i serà el seu primer concert en un recinte tancat a Barcelona de tota la seva carrera.