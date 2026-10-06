Talls a la majoria de línies de Rodalies amb l'R7 i R8 sense servei i l'R1 recuperada en part

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
La majoria de línies de Rodalies pateix afectacions i talls aquest dimarts des de primera, especialment l'R7 i R8, les quals no tenen servei ferroviari, i l'R1 ha recuperat el transport entre L'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar (es fa per carretera entre Arenys de Mar (Barcelona) i Maçanet (Girona)).
L'R2 i l'R2 Sud tenen servei ferroviari en tot el seu recorregut; l'R2 Nord ho té entre Granollers i Aeroport de Barcelona; l'R3 entre La Garriga (Barcelona) i Ripoll (Girona) i l'R4 entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) i Barcelona Sants, ha informat Rodalies al seu web.
En canvi, l'R15, R16, RL3 i RT1 tenen servei en tot el seu recorregut, mentre que a l'R13 i la R14 només hi ha circulació entre Lleida i Les Borges Blanques (Lleida) i a l'R17 entre Estació de França (Barcelona) i Tarragona.