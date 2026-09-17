Talls a les línies L4 i L11 del Metro de Barcelona per l'episodi de pluges

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
Les línies del Metro de Barcelona L4 i L11 pateixen talls en el servei des de primera hora d'aquest dijous per l'episodi de pluges d'aquest dimecres.
En concret, l'L4 funciona entre La Pau i Verdaguer (amb servei de bus alternatiu entre Verdaguer i Trinitat Nova), mentre que l'L11 dona servei entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana, ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
També hi ha incidències en els accessos per Marquès de Sant Mori de la Salut a l'L10N i a l'andana central de Fabra i Puig de l'L1, que es troba sense servei.