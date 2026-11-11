Talls en diferents punts de l'AP-7 i de la Ronda Litoral de Barcelona per la vaga general

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
La vaga general d'aquest dimecres a Catalunya ha començat amb diferents talls de trànsit, entre els quals els de l'AP-7 a Sant Gregori (Girona), Cerdanyola del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Llinars del Vallès i Subirats (Barcelona) i els de la Ronda Litoral de Barcelona a l'altura de Drassanes.
Segons ha informat Trànsit en diferents missatges a X recollits per Europa Press, la circulació també està tallada per manifestació a l'A-2 al Prat de Llobregat i Sant Joan Despí (Barcelona) en sentit a la capital catalana, i a la B-140 en l'accés al CIM Vallès, a Santa Perpètua de Mogoda.
A l'àrea de Lleida es registren talls en la LL-11 en tots dos sentits a l'altura de la capital lleidetana; a l'A-2 a Alcoletge (sortida 467, enllaç amb la C-13) i a l'A-2 a Tàrrega (sortida 507, enllaç amb la C-14).