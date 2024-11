Talls a 12 vies, entre les quals l'AP-7, per les restriccions en la mobilitat

TARRAGONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha tallat aquest dimecres al matí 12 vies de Catalunya, entre les quals l'AP-7, en el marc de les restriccions de mobilitat vigents a cinc comarques de la província de Tarragona a causa de la previsió de pluges intenses al Baix Camp, el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i el Tarragonès.

L'AP-7 està tallada a Altafulla en sentit sud i el tràfic s'està desviant per la sortida 32, on hi ha 8 quilòmetres de cues.

En sentit nord l'AP-7 està tallada a Amposta en sentit nord i el tràfic s'està desviant per la sortida 42.

També hi ha afectacions a la C-37, que presenta un punt de tall a Alcover; a l'N-240 hi ha dos punts de tall, un en sentit sud a Pinell de Brai i un altre a Valls; l'N-340 presenta un punt de tall a Alcanar en sentit nord i un altre en sentit oest entre Torredembarra i Creixell; l'A-27, en sentit sud entre Vilallonga del Camp i el Rourell, i l'A-7 en sentit est entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.

L'N-420 presenta tres punts de tall a Móra d'Ebre, Móra la Nova i entre Botarell i Riudecols, mentre que la T-11 presenta dos punts de tall a Tarragona; el total de trams tallats aquest dimecres al matí sumen 80 quilòmetres, segons fonts del SCT, i les incidències s'allargaran fins a la mitjanit com a mesura de "prevenció" i per evitar desplaçaments no essencials.