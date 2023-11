Tallen l'R11 i l'RG1 de Rodalies entre Maçanet i Caldes de Malavella (Girona) després de caure un arbre

GIRONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens de l'R11 i l'RG1 de Rodalies ha estat tallada aquest dimecres al migdia entre Maçanet de la Selva i Caldes de Malavella (Girona) després de caure un arbre sobre la via.

Cap a les 14.40 els tècnics treballaven per solucionar la incidència com més aviat millor, segons informa Adif en una anotació a X recollida per Europa Press.

Protecció Civil de la Generalitat va activar dimarts l'alerta Ventcat per la previsió de vent al Pirineu i Prepirineu aquest mateix dimecres.