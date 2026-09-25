Tallen l'AP-7 a Santa Perpètua cap a Tarragona per un accident amb diversos vehicles

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
Un accident amb diversos vehicles implicats ha obligat a tallar l'AP-7 a Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) en sentit Tarragona aquest divendres al matí, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.
L'accident, que ha tingut lloc pocs minuts després de les 10 hores, provoca cues de 5,5 quilòmetres en sentit sud, i s'hi han desplaçat els equips d'emergenciase.
També aquest divendres al matí, l'incendi d'un camió a l'AP-7 a Avinyonet del Penedès (Barcelona) ha obligat a tallar dos dels tres carrils de la via i provoca retencions de 10 quilòmetres.