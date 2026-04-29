Tallen l'AP-7 en direcció Barcelona a l'altura de Castellví de Rosanes per un accident

BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
La circulació de vehicles s'ha tallat aquest dimecres al migdia a l'altura de Castellví de Rosanes (Barcelona) en direcció cap a la capital catalana per un accident de trànsit.
Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press, també està tallat un dels carrils de l'AP-7 en sentit Tarragona.
A les 15 hores, el tall provoca retencions des de Castellví fins a Martorell, en sentit sud, i de Castellví a Gelida, en sentit nord, ha afegit el SCT.