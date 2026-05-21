Tallen els accessos de l'A-7 a Tarragona en tots dos sentits per la presència de manifestants

TARRAGONA 21 maig (EUROPA PRESS) -
Els accessos de l'A-7 estan tallats aquest dijous a les 14.50 hores a Tarragona en tots dos sentits per "regulació del trànsit" després de detectar un grup de docents que s'està manifestant a la zona, segons informen fonts del Servei Català de Trànsit (STC) a Europa Press.
Concretament, els talls són des del punt quilomètric 1.162 fins al 1.158,5 de la via.
Aquesta jornada de vaga educativa és territorialitzada a Tarragona i les Terres de l'Ebre, durant aquest dijous al matí han aconseguit tallar l'N-240 i posteriorment s'han desplaçat fins al centre de la ciutat.