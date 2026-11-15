Tallen durant unes 2 hores la C-17 a Ripoll (Girona) contra el mapa sanitari de la localitat

GIRONA 15 nov. (EUROPA PRESS) -
Una manifestació d'entre 200 i 300 persones en desacord amb el mapa sanitari de Ripoll (Girona) ha provocat aquest diumenge a la tarda el tall de la C-17 durant unes 2 hores al seu pas per la localitat.
La via ha estat tallada des de les 15.50 fins a les 18.00 aproximadament i la circulació s'ha interromput en tots dos sentits, informen fonts del Servei Català de Trànsit i dels Mossos d'Esquadra a Europa Press.
Durant el tall, la Policia Local ha desviat els vehicles per l'interior de la població cap a la N-260a.